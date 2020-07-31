Водитель задушил пассажирку и выбросил ее тело на свалку

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве жительницы Нижегородской области. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По версии следствия, женщина ловила попутку на остановке села Дуденево в Богородском районе. Ее вызвался подвезти водитель автомобиля ВАЗ. Злоумышленник проехал несколько километров по трассе, после чего свернул в лесополосу. Там он избил попутчицу, задушил ее и спрятал тело в мусорной свалке.

Отметим, что мужчина задержан. Он признал свою вину.