Во Вьетнаме продавали использованные презервативы

Во Вьетнаме полицейские накрыли базу по переработке презервативов, сообщает UfacityNews со ссылкой на вьетнамскую газету Tuoi Tre News.

Пункт был оборудован в квартире местной жительницы Фам Тхи Тхани в провинции Биньзыонг. Именно в этом помещении заново упаковывали почти 324 000 использованных презервативов. При этом все средства были без упаковки и маркировки.

По словам женщины, презервативы она получала каждый месяц от неизвестного человека. После этого их стирали, сушили, а затем с помощью фаллоимитатора складывали и выставляли на продажу. Все это происходило в антисанитарных условиях.