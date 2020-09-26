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Новости мираОбщество

Во Вьетнаме продавали использованные презервативы

Иван Федоров

Во Вьетнаме полицейские накрыли базу по переработке презервативов, сообщает UfacityNews со ссылкой на вьетнамскую газету Tuoi Tre News. 

Пункт был оборудован в квартире местной жительницы Фам Тхи Тхани в провинции Биньзыонг. Именно в этом помещении заново упаковывали почти 324 000 использованных презервативов. При этом все средства были без упаковки и маркировки. 

По словам женщины, презервативы она получала каждый месяц от неизвестного человека. После этого их стирали, сушили, а затем с помощью фаллоимитатора складывали и выставляли на продажу. Все это происходило в антисанитарных условиях.

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