Влюбленные занялись сексом на остановке в Башкирии

Влюбленные занялись сексом прямо на остановке общественного транспорта. Инцидент случился в городе Октябрьский на территории республики Башкортостан.

Об инциденте стало известно благодаря одному автомобилисту. Мужчина ехал по своим делам, как внезапно обнаружил, что молодой человек и девушка занимаются сексом внутри остановочного павильона. Все происходило днем, на улице, так еще и при свидетеле: рядом с влюбленными сидела женщина, которая, по всей видимости, ждала транспорт, сообщает КП.

После публикации видео в Сети пользователи стали комментировать событие. Оказалось, что любовники перед совокуплением распивали алкоголь во дворах многоэтажек, шумели и разгневали местных жителей.