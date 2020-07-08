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Новости мираОбщество

Власти Москвы назвали самые нарушаемые водителями правила

Алексей Агеев
Фото: mytopgear.ru
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Власти Москвы составили рейтинг нарушений ПДД, совершаемых водителями в столице чаще других. В список попали давно «любимые» и недавно «полюбившиеся» нарушения.

Чаще всего водители в Москве превышают разрешенную скорость. Именно такой вывод сделали власти столицы в мае. На втором месте в списке среди столичных нарушений – пересечение сплошной линии разметки. Третью строчку рейтинга занимает проезд в направлении, нарушающем требование знака.

Чуть менее популярными у столичных автомобилистов являются такие нарушения, как движение по полосе для маршрутных транспортных средств и выезд за стоп-линию. В конце рейтинга самых частых в мае расположились нарушение правил движения грузового транспорта, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также движение по разделительным полосам и обочине, сообщает РБК Автоновости.

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