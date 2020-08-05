Владимир Соловьев высказался о пересмотре итогов дела Кокорина и Мамаева

Известный ведущий Владимир Соловье возмутился в эфире шоу «Полный контакт» результатами пересмотра дела о хулиганстве в отношении российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«То есть все, что видела вся страна, как вот этот быдляк избивал людей с утра в Москве, за один заход двоих… То есть их оправдали?!» – возмутился Соловьев.

Он также засомневался в раскаянии футболистов. Соловьев отметил, что спортсмены и дальше будут «кататься на личных самолетах, получать сумасшедшие зарплаты» и «фигачить тех людей, которые оказались случайно рядом».

«Надо обратно взять их и засадить тогда! Этот быдляк так ни хрена и не понял», – заявил Соловьев.

В результате пересмотра о делу о хулиганстве был оправдан Павел Мамаев, сообщает Вечерняя Казань.