Виновник смертельной аварии в Удмуртии был сильно пьян

Стали известны результаты экспертизы на наличие спирта в крови виновника смертельной аварии, которая произошла на Як-Бодьинском тракте в воскресенье, 8 сентября.

Как сообщается ГИБДД Удмуртии, был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,84 промилле. Это соответствует тяжелому алкогольному опьянению. В таком состоянии водитель теряет способность воспринимать дорожную обстановку, пишет Izhlife.

Напомним, что 29-летний владелец Toyota пошел на обгон в запрещенном месте и протаранил Mitsubishi. Виновник ДТП и его пассажирка скончались на месте.