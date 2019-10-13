Видео: Скорая попала в ДТП под Воронежем, пострадали люди

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12 октября, в вечернее время суток, в Воронежской области случилось ДТП с участием автомашины скорой помощи. Авария произошла на семилукском мосту.

Сотрудники скорой помощи забрали в Семилуках пострадавшего в ДТП пешехода и ехали в больницу. Однако на мосту в медицинскую «Газель» влетела Renault Laguna. Водитель иномарки перед столкновением совершил выезд на полосу встречного движения.

В результате аварии пострадавшими оказались четыре человека. В их числе два автомобилиста, медицинская сестра и пешеход, получивший повреждения еще в первом ДТП, сообщает ГорКом36.

Фото и видео: «Настоящий Воронеж» и «Регион-36 Воронеж»