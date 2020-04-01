Вежливый грабитель украл 300 тыс. рублей и поблагодарил кассира

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Задержан мужчина, который украл деньги у сотрудника кредитной организации в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. Выяснилось, что вежливый грабитель совершил кражу, угрожая ножом, но при этом неоднократно извинился за свой поступок и даже выразил благодарность. Сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 25-летний молодой человек, который был задержан в одном из отелей во Владимирской области. Он сообщил, что потерял украденные деньги. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело.

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