«Вектор» назвал сроки начала испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

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Центр «Вектор» планирует начать испытания вакцины от коронавируса на добровольцах с 15 июля. Об этом, со ссылкой на генерального директора госучреждения Рината Максютова, сообщает ТАСС.

Необходимые медицинские исследования, после которых можно будет начать работу с добровольцами, в центре планируют завершить в июне. Затем вакцину начнут испытывать примерно на 300 людях.

Зарегистрировать новую вакцину собираются осенью 2020 года. Максютов рассказал, что для проведения клинических исследований выбрано три препарата. Они будут применяться к разным пациентам в зависимости от их состояния, возраста, иммунного статуса.

В России также испытывают вакцины, разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Её испытания на добровольцах должны начаться уже 18-19 июня.