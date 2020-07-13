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Новости мираПроисшествия

Вахтовики устроили погром на заводе в Приамурье

Иван Федоров

Вахтовики-иностранцы устроили погром на газоперерабатывающем заводе компании «Газпром» в Амурской области. Сотни человек ломали и крушили все на своем пути, пишет Readovka.

Инцидент произошел в городе Свободном и был заснят на видео. «Главными героями» ролика стали мигранты, которым фирма-подрядчик «Ренессанс» (Турция) не платила заработную плату. Рабочие стали разносить все, что видели вокруг, ломая инвентарь, вещи.

Сообщается, что на месте бунта работал ОМОН. О пострадавших информации нет.

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