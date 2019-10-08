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В Железногорске забором обнесли стоявшую на газоне машину

В городе Железногорске (Курский регион) машину, припаркованную на газоне, обнесли ограждением. Это было сделано во время установки забора вокруг площадки с газоном.

Отмечается, что в день, когда рабочие стали ставить забор на краях газона, все автомобилисты-нарушители, любящие парковаться на траве, свои машины с этого места поубирали. Однако нашелся автолюбитель, который этого не сделал. В итоге работники ЖКХ не стали жалеть нарушителя и загородили его Ладу забором.

Информация об инциденте была размещена в паблике «Подслушано Железногорск» в соцсети ВКонтакте. Там же местные жители обсудили ситуацию, где похвалили ремонтников и осудили водителя ВАЗа, сообщает 46 тв.

Фото: Подслушано Железногорск

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