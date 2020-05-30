В Югре полицейские устроили банкет в ресторане

В отношении пяти сотрудников отдела полиции № 3 УМВД России по Сургуту проводится проверка после ночного банкета. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на 30 мая. В одном из городских кафе прошло развлекательное мероприятие. В заведении находились пятеро сотрудников полиции.
По результатам служебной проверки будет решаться вопрос об увольнении сотрудников по отрицательным мотивам. В отношении владельца кафе составлен административный протокол.
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