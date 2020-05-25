В Ярославле мужчина набросился на девушку из-за маски

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Житель Ярославля набросился на девушку в магазине Леруа Мерлен из-за того, что она сдвинула маску на подбородок. Об этом инциденте в соцсети ВКонтакте рассказал супруг потерпевшей, тренер Михаил Чернов.

По словам наставника, его жена говорила с ним же по телефону и убрала мешавшую маску на подбородок. В это время некий гражданин сделал женщине замечание, однако она призвала его не вмешиваться. В ответ агрессивный мужчина стал «оскорблять, толкнул, схватил за горло, пытался вырвать телефон».

Инцидент закончился для жены Чернова ссадиной на лице, а также возникновением боли в шее и на теле. В итоге в магазин были вызваны правоохранители. Потерпевшая написала заявление на нападавшего.