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В Ярославле изменник сжег машину любовницы, заметая следы

Стало известно о диком случае, который произошел в Ярославле. Местный житель решил сжечь машину, чтобы скрыть следы измены.

Сообщается, что 20-летний житель мужчина зашел в гости к своей подруге в дом на Ленинградском проспекте. Он незаметно прихватил ключи автомобиля матери девушки. На ней угонщик поехал в Большое село, где его уже ждала вторая девушка.

В какой-то момент молодому человеку позвонила первая подруга и пригрозила заявлением в полицию по поводу угона авто. Тогда он поджег авто. Теперь изменнику грозит до 5 лет лишения свободы, пишет портал «Pro Город».

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