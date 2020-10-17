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Новости мираОбщество

В выходные дни в Смоленске сотрудники ГИБДД проведут «сплошные проверки»

Елена Лобанова

В выходные дни сотрудники ГИБДД проведут в Смоленской области рейды, направленные на пресечение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Так, сотрудники госавтоинспекции будут останавливать всех водителей и проверять состояние каждого водителя. При этом особое внимание они уделят признакам опьянения. 

— Напоминаем всем водителям, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность, — напомнили сотрудники ГИБДД. 

Также госавтоинспекция напоминают как водителям, так и самим сотрудникам ГИБДД, что в каждой патрульной машине установлены видеорегистраторы. Таким образом, это позволяет предотвращать коррупцию в сфере дорожного движения. При этом любой гражданин в присутствии наряда ДПС может осуществлять аудио- и видеозапись.

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