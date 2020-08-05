В Воронеже мужчину убили кухонной утварью

49-летний житель Воронежского региона был зверски убит в феврале. Теперь полицейские установили детали случившегося.

Оказалось, что убийство мужчины было совершено 23 февраля, когда жертва вместе с собутыльником употребляли спиртное. В какой-то момент они поругались. Старший приятель нанёс младшему удар в лицо. Обиженный гражданин решил отомстить.

Он схватил нож и нанёс им как минимум 6 ударов по телу оппонента. Затем он бросил орудие, поменяв его на вилку. Он стал снова бить потерпевшего. Затем он принялся добивать 49-летнего мужчину казаном.

Потерпевшему вызвали скорую помощь. Однако спасти его не удалось. Он умер в больнице.

Теперь обвиняемого ждёт суд, потому что его вина в совершении преступления доказана во время расследования уголовного дела, сообщает РЕН ТВ.