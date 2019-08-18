В Ульяновской области подросток убил свою семью

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



Тела погибших были найдены в около 11 часов в воскресенье, 18 августа, в селе Патрикеево Базарносызганского района. Были убиты 66-летний мужчина, дворе женщин в возрасте 69 и 42 лет, а также двое четырёхлетних детей. Погибшие являлись членами одной семьи.



Через некоторое время рядом с вышкой сотовой связи был найден труп 16-летнего подростка с травмами, полученными при падении с высоты. Следователи считают, что именно он расправился со своей семьёй, после чего свёл счёты с жизнью.



Расследование уголовного дела продолжается.

