В Ульяновске мужчина убил знакомую и пытался съесть ее сердце

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Жителя Ульяновска ждет суд с последующим принудительным лечением за то, что он убил свою знакомую и пытался употребить в пищу часть ее органов. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в одном из домов в поселке Дачный. По версии следствия, мужчина познакомился с 45-летней женщиной и несколько дней распивал с ней спиртное дома. Злоумышленник ударил ее ножом в шею. В результате потерпевшая скончалась.

Тело погибшей мужчина спрятал в подполе кухни, после чего отрезал грудь и попытался вырезать сердце, чтобы съесть его. Причины убийства он пояснить не смог, так как страдает хроническим психическим расстройством.