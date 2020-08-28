В Удмуртии мужчина изнасиловал и убил старушку за отказ в интиме

Суд вынес приговор 39-летнему жителю города Глазова по обвинению в убийстве и изнасиловании 65-летней женщины. Об этом стало известно «Московскому Комсомольцу».

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Убийца и его жертва распивали алкоголь у нее дома. В процессе мужчина предложил женщине заняться сексом, но та отказалась. Это привело мужчину в бешенство. Злоумышленник избил пенсионерку стулом и электрическим чайником. Она получила 70 ударов.

После этого изверг изнасиловал старушку, которая вскоре скончалась. Мужчину приговорили к 21 году лишения свободы. Также он выплатит внучке убитой миллион рублей.