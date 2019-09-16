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В Твери пьяный мужчина выкинул ребенка с 4-го этажа

Пьяный житель Твери выкинул с балкона на четвертом этаже младенца. Мужчине не понравилось, что маленький мальчик плакал.

Женщина привезла ребенка, которому недавно исполнился один месяц, к бабушке. Сама мать отправилась по делам. Когда малыш был в гостях, в доме находился 47-летний сожитель хозяйки. Он не хотел слушать плач внука сожительницы. Чтобы избавиться от проблемы, мужчина схватил ребенка на руки, отнес на балкон и скинул вниз.

После падения ребенка срочно доставили в медучреждение. Пьяного тверича арестовали. По факту инцидента заведено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает Лайф.ру.

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