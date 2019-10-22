В Твери остановлен водитель, выпивший перед поездкой литр водки

21 октября на трассе Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна сотрудники ГИБДД остановили для проверки ВАЗ-2110. За рулем седана был 44-летний тверич с признаками алкогольного опьянения.

Инспекторы ДПС призвали водителя пройти медосвидетельствование на алкогольное опьянение на месте остановки. При осуществлении операции алкотестер показал шокирующие 1,263 мг на литр выдыхаемого воздуха. Водитель объяснил показатели прибора тем, что перед поездкой он выпил литр водки и отправился в областной центр.

После проверки автомобилиста отстранили от управления машиной, а сам сеан поместили на спецстоянку. Теперь мужчина будет ходить пешком, сообщает Афанасий Бизнес.

Фото: Афанасий Бизнес