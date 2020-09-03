В Туле скончалась председатель комитета по печати Марина Панова

В Туле в возрасте 53 лет ушла из жизни председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова. Об этом сообщают «Тульские новости».

По данным СМИ, Панова скончалась в среду, 2 сентября.

Проститься с Пановой можно будет 3 и 4 сентября. В четверг, 3 сентября, это можно будет сделать с 18 до 21 часа в кафедральном Соборе Успения пресвятой Богородицына улице Менделеевской, на следующий день – с 08.00 до 11.45.

Реклама

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.