Четверг, 3 сентября, 2020
14.4 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираВласть

В Туле скончалась председатель комитета по печати Марина Панова

7info

В Туле в возрасте 53 лет ушла из жизни председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова. Об этом сообщают «Тульские новости». 

По данным СМИ, Панова скончалась в среду, 2 сентября.

Проститься с Пановой можно будет 3 и 4 сентября. В четверг, 3 сентября, это можно будет сделать с 18 до 21 часа в кафедральном Соборе Успения пресвятой Богородицына улице Менделеевской, на следующий день – с 08.00 до 11.45.

Реклама

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев призвали хранить единство в борьбе с духовным врагом

Новости Рязани
В среду, 2 сентября, в Успенском соборе Рязани митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил Божественную литургию. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.
Узнать больше

Рязанка пожаловалась на транспортный коллапс у новой школы в Горроще

Новости Рязани
Жительница Рязани Елена Витухина пожаловалась на проблему с транспортом у нового здания гимназии №5 в Горроще. Пост размещён в группе Новости Рязани...
Узнать больше

Сасовское ООО нарушило правила работы с пестицидами

Новости Рязани
Сасовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в ООО «П.», по итогам которой...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Депутат Госдумы провёл одиночный пикет в Рязани

Новости Рязани
В среду, 2 сентября, на улице Почтовой в Рязани был замечен российский политик Дмитрий Ионин. В руках у депутата Государственной Думы был...
Узнать больше

В Рязанской области ожидается до +25°С

Новости Рязани
В четверг в Рязанской области ожидается тёплый и ясный день. Прогноз погоды на 3 сентября опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

Рязанский театр кукол отпраздновал День знаний вместе со зрителями

Культура
1 сентября прошёл специальный показ спектакля «Золотой ключик, или приключения Буратино». По сюжету деревянный мальчик идёт в школу, а попадает в театр....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как распознать хороший мед на ярмарке и в магазине?

Акценты
Сегодня ассортимент меда своим многообразием не радует покупателей, а вызывает у них недоумение. Ведь одно дело – традиционная сортировка по медоносным растениям...
Узнать больше

Александр Шевырев: Сделан важный шаг к социальной справедливости в зарплате бюджетников

Акценты
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...
Узнать больше

4 ошибки и один лайфхак: киногерои помогут стать финансово грамотнее

Акценты
Киномир прочно проникает в мир реальный, хотя бы в виде цитат. Хлесткие фразы, придуманные сценаристами или ставшие результатом импровизации актеров, уходят в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+