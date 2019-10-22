В Туле припаркованную машину обнесли забором

В Туле, на улице Бундурина, дорожники «замуровали» легковушку на тротуаре. Автомобиль был припаркован, и хозяин не успел его убрать до приезда рабочих.

Об инциденте стало известно благодаря очевидцу. Он сфотографировал закрытый забором серебристый Mitsubishi Lancer. Дело в том, что на данном участке рабочие проводили остановку ограждения. Они не стали церемониться с припаркованным седаном и закрыли ему выезд.

По предварительным данным, дорожные работники не смогли выйти на связь с владельцем иномарки. Не дожидаясь его появления, они сделали свою работу и уехали. Теперь водитель «японца» сможет забрать свою машину только вызвав эвакуатор, сообщает MySlo.

Фото: Розарио Агро