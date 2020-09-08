В Томске Сквер памяти жертв политических репрессий благоустроят в 2021 году

Во вторник, 8 сентября, мэрия Томска представила проект благоустройства Сквера памяти жертв политических репрессий. Работы планируют закончить в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации города.

Проект предполагает благоустройство территории, ограниченной проспектом Ленина между зданиями №42 и №44. Проектировщики собираются значительно повысить уровень комфорта и безопасности горожан: реконструировать развлекательное пространство, демонтировать покрытия пешеходных дорожек, заменить парковую мебель и обновить освещение. Сквер будет адаптирован под граждан с ограниченными возможностями: в парке появятся пандусы с уклоном 5%.

Архитекторы и дизайнеры также предложили организовать мемориальную зону и обустроить смотровую площадку.