В Томске погиб 6-летний ребенок

6-летний ребенок упал с большой высоты и умер в Томске. По данному факту работники СУ СК по Томской области начали расследование.

Известно, что ЧП случилось на улице Сергея Лазо. Мальчик шести лет выпал из окна квартиры, которая находится на высоте девятого этажа. Оповещение об инциденте поступило в правоохранительные органы 4 августа примерно в 05:30.

Сообщается, что в результате падения ребенок разбился насмерть. Обстоятельства трагедии пока что неизвестны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Томск.