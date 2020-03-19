В Татарстане осужден водитель, прятавшийся от ДПС на крыше гаража

33-летний водитель осужден в Казани. Он был пойман на крыше гаража, куда он забрался, чтобы скрыться от правоохранителей.

Инцидент случился 25 июня прошлого года. В тот день пьяный осужденный сел за руль ГАЗ-3110. Сотрудники ДПС попытались остановить нарушителя. Однако он предпочел уехать. Была организована погоня, во время которой бросил транспортное средство, убежав в гаражи. Там он залез на одну из построек и прятался от гаишников. Они раскусили автомобилиста и арестовали его.

От медосвидетельствования мужчина отказался. Было возбуждено уголовное дело, однако водитель себя виновным не признал. Однако было установлено, что автолюбитель виновен, причем пойман на пьяном вождении уже повторно. За это ему назначили наказание в виде условного лишения свободы на полтора года с испытательным сроком 2 года. Без прав мужчина остался на два года, сообщает Вечерняя Казань.