В Рязани за рулём затонированного автомобиля поймали подростка

В четверг, 19 марта, в Рязани сотрудники ГИБДД задержали за рулём автомобиля 15-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.



В 13.30 на проезде Шабулина экипаж ДПС остановил затонированный автомобиль ВАЗ-2115. За рулём находился 15-летний подросток. Полицейские установили, что машина принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя. На мужчину уже составлен протокол. Теперь правоохранители выясняют, каким образом подросток получил машину в управление.



– Сотрудники полиции провели с подростком и его родителем воспитательно-профилактическую беседу, – говорится в сообщении пресс-службы.

