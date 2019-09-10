В Татарстане годовалый малыш получил смертельные травмы в ванной

Годовалый малыш погиб в ходе купания в Набережных Челнах. ЧП произошло в тот момент, когда мама ребенка вышла из ванной комнаты.

Инцидент случился несколько дней назад. Жительница Челнов стала купать своего годовалого сына. Во время процесса она вышла из ванной. Когда мать вернулась в комнату, она нашла у ребенка серьезные ожоги. После этого она срочно отвезла мальчика в медучреждение. Там он умер.

По мнению следователей, маленький ребенок включил кран с горячей водой в тот момент, когда матери не было в ванной. В итоге он получил страшные ожоги. Из-за этого было заведено уголовное дело. Повод — причинение смерти по неосторожности. Сообщается, что будет проводиться судмедэкспертиза, сообщает Наш Черемшан.

Фото: Наш Черемшан