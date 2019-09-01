В Таганроге мужчина станцевал в магазине, продавщице пришлось выгнать гостя

В Таганроге камера, установленная в одном из магазинов, засняла странные танцы мужчины. На ролике, размещенном в Сети, можно заметить, как местный житель влетает в торговое помещение и начинает неслаженно двигаться.

Мужчина исполняет танцы около витрин, теряя равновесие, сообщает Привет Ростов. В какой-то момент фокусы гостя надоедают продавщице магазина, женщина выгоняет клиента на улицу. Сообщается, что данный инцидент произошел 31 августа.

В Сети уже заметили, что герой ролика отмечал последний день лета.

Фото: скриншот из видео