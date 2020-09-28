В Сочи отельера убили средневековой пыткой за роман с юной горничной

Телеканалу РЕН ТВ стало известно о жестоком убийстве 42-летнего отельера в Сочи за роман с несовершеннолетней горничной.

Сообщается, что мужчину избили практически до смерти, переломали руки и ноги и бросили умирать в придорожной канаве. В совершении преступления подозревают брата девушки. Его задержали.

Отмечается, что сначала мужчина требовал полтора миллиона рублей у родителей возлюбленного сестры «за поруганную честь семьи». Однако они отказались платить. После этого брат горничной вызвал отельера на разговор. Вскоре мужчину обнаружили мертвым.