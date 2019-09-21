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В Сочи фура без тормозов протаранила около 10 машин

Ночью с 21 на 22 сентября на территории города Сочи случилось массовое ДТП. Участниками столкновения стали примерно 10 транспортных средств.

Сообщается, что в Центральном районе города фура без тормозов, которые отказали у грузовика, протаранила все припаркованные автомашины, которые располагались на пути с Высокогорной улицы на улицу Тимирязева. Известно, что больщегруз смог остановиться, лишь врезавшись в стену.

По предварительным данным, никто серьезных травм не получил. Последствия аварии были сняты на видео и размещены в Сети. Проводится проверка по факту ДТП, Сообщает Сочи24.

Фото: ЧП Сочи

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