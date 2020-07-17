В Сочи девушка устроила истерику с матом из-за креветок

Жительница Сочи устроила бурную истерику и попала на видео. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что виной всему тот факт, что ей не досталось креветок. В частности любительница морепродуктов кричала, валялась на асфальте перед крыльцом магазина. Кроме того, девушка жалуется, что весь деликатес съели, а ей ничего не досталось.

Молодому человеку очень стыдно за свою спутницу, он пытается ее успокоить, однако протест продолжается. По словам очевидцев, чтобы остановить истерику, креветки все-таки пришлось купить.