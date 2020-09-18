В Смоленске дали условный срок врачу, из-за которого умер пациент прямо в больнице

В пятницу, 18 сентября, в Смоленской области врачу-нейрохирургу дали условный срок за то, что тот не помог своему пациенту. Из-за этого мужчина скончался прямо в коридоре больницы, сообщает ТАСС.

В 2017 году в смоленской Клинической больнице скорой медицинской помощи пациент вышел из своей палаты и упал на пол в коридоре. Мужчина несколько раз пытался встать, но ничего не выходило. Сотрудники больницы долгое время не обращали внимания на пациента, после чего он умер прямо в коридоре.

На врача возбудили уголовное дело по статье «Неоказание помощи, повлекшее по неосторожности смерть больного». В результате мужчине вынесли обвинительный приговор одного года условного заключения. Врач также получил испытательный срок два года и лишение права заниматься врачебной деятельностью на один год.

Кроме того, мужчину обязали выплатить родственникам умершего более 640 000 рублей. Эта сумма должна возместить моральный ущерб пострадавших.