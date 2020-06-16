В Сибири подросток не захотел идти в школу и сжег ее

В деревне Покровка Новосибирской области перед судом предстанет старшеклассник, который поджег свою школу. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел в январе. Сообщается, что 17-летний подросток решил сжечь школу, так как не хотел идти на занятия после каникул. Злоумышленник влез в кабинете директора, отключил от питания компьютер и провода видеонаблюдения. Затем прошел в кабинет географии и поджег висевшие на стенах карты.
В результате учебное заведение полностью сгорело. Ущерб оценивается более чем в два миллиона рублей. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы.
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