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В Шереметьево тягач повредил самолет

В международном аэропорту Шереметьево в Москве тягач повредил шасси авиалайнера. Об этом сообщатся в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Шофер спецмашины тронулся и поехал от самолета в то время, как кабели были подключены к лайнеру. В это же время пилоты запускали двигатели воздушного судна.

Заметив неладное, водитель тягача остановился, однако было поздно. В результате невнимательного «вояжа» поврежденными оказались шасси и разъём питания, на корпусе с правой стороны образовалась трещина.

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