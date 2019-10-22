В Шереметьево тягач повредил самолет

В международном аэропорту Шереметьево в Москве тягач повредил шасси авиалайнера. Об этом сообщатся в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Шофер спецмашины тронулся и поехал от самолета в то время, как кабели были подключены к лайнеру. В это же время пилоты запускали двигатели воздушного судна.

Заметив неладное, водитель тягача остановился, однако было поздно. В результате невнимательного «вояжа» поврежденными оказались шасси и разъём питания, на корпусе с правой стороны образовалась трещина.