В Сети показали видео с места смертельной аварии в Салавате

В Интернете разместили видеоролик, на котором заснят момент смертельной аварии в городе Салавате (Башкортостан). Напомним, что в результате столкновения двух транспортных средств не стало 24-летней девушки.

ДТП случилось на пересечении улиц Губкина и Калинина. ВО время просмотра видео можно заметить, как иномарка Chevrolet Lanos выполняет левый поворот. В это время в нее летит отечественная Лада на огромной скорости, которая проезжает перекресток в прямом направлении. Происходит сильнейший удар.

В итоге 24-летняя пассажирка российского авто получила серьезные травмы. Она умерла во время транспортировки в медучреждение. Водители обеих машин также получили различные повреждения, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото и видео: ГТРК Башкортостан