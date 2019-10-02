В Сети показали, как водитель трамвая без тормозов пыталась остановить его

1 октября в Москве столкнулись два трамвая «Витязь». ДТП случилось по причине отказа тормозов у одного из трамваев.

Камера засняла момент столкновения транспортных средств. Кроме того, на видео попали и попытки женщины-водителя трамвая без тормозов остановить его. Информация о ЧП и ролик были размещены в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

При просмотре кадров можно заметить, как бесстрашная водительница трамвая до последнего жмет на тормозные клавиши, пытаясь замедлить движение трамвая с пассажирами.

Фото и видео: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК