В Саратовской области сторож убил напарника за тюремный жаргон

Суд вынес приговор 43-летнему мужчине в Пугачеве, который застрелил приятеля. Об этом пишет портал «Версия Саратов».
Инцидент произошел в ночь на 18 января в крестьянско-фермерском хозяйстве между городом Пугачевом и селом Каменка. По версии следствия, сторож выпивал с приятелем. К ним присоединился 37-летний новый напарник.
Отмечается, что он стал использовать термины, которые выучил в местах лишения свободы, а также начал грубить собутыльникам. Когда третий приятель ушел домой, 43-летний злоумышленник выстрелил из обреза ружья напарнику в лицо. После этого сторож сбросил тело в погреб.
Мужчину приговорили к девяти годам в колонии строгого режима.
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