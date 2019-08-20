На главную Новости мира В Ростове за 15 млн продают исцеляющую от похмелья кошку
Новости мираОбщество

В Ростове за 15 млн продают исцеляющую от похмелья кошку

В Ростове мужчина выставил на продажу «британку мистическую». Объявление о продаже кошки было «залито» на сайт бесплатных объявлений.

При описании питомца хозяин утверждает, что кошка может излечить от похмелья и отгоняет «соседок от мужа». Кроме того, владелец чудо-кошки заявил, что у него дома есть также кот. По словам ростовчанина, кошка не ладит с котом, поэтому было решено продать одного питомца. Однако тут же мужчина отмечает, что кошка принадлежит супруге, а женщина ее продавать не желает, однако согласна расстаться с любимицей за 15 миллионов рублей. «Но все-таки супруга рассчитывает, что за такие деньги ее никто не купит. И кошка останется», — считает автор объявления.

Владелец британки отметил, что уже есть те, кто заинтересовался приобретением кошечки. Но «о цене пока не договорились, хотя торг уместен», сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани потеплеет до +30°С

Николай Любимов: К концу этого года регион должен показать реальные перемены к лучшему в жизни людей

В двух районах Рязанской области отключат газ

В Рыбном обнаружен труп

В Рязани отметили «Праздник яблока»

«Живая цена» или почему так часто меняются цены в туризме

ФК «Рязань» заявил вратаря, воспитанника казанского «Рубина»

В администрации Рязани сообщили, что случилось с деревьями на Московском шоссе

Николай Любимов провёл выездное заседание правительства Рязанской области

В Михайловском районе открыли памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Николай Любимов посетил с рабочей поездкой Михайловский район

В Рязани генерального директора подозревают в сокрытии налогов на 39 миллионов рублей

В среду на двух улицах Рязани отключат электричество

В Рыбновском районе иностранец изнасиловал 70-летнюю женщину

В Скопинском районе завершается ремонт дороги

На Солотчинском мосту ограничат скорость движения транспорта

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Ребенок угодил в больницу после тройного ДТП в Чите

В Липецке хотят установить «умные» светофоры

В Ленобласти погиб водитель, протаранив жилой дом