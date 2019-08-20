В Ростове за 15 млн продают исцеляющую от похмелья кошку

В Ростове мужчина выставил на продажу «британку мистическую». Объявление о продаже кошки было «залито» на сайт бесплатных объявлений.

При описании питомца хозяин утверждает, что кошка может излечить от похмелья и отгоняет «соседок от мужа». Кроме того, владелец чудо-кошки заявил, что у него дома есть также кот. По словам ростовчанина, кошка не ладит с котом, поэтому было решено продать одного питомца. Однако тут же мужчина отмечает, что кошка принадлежит супруге, а женщина ее продавать не желает, однако согласна расстаться с любимицей за 15 миллионов рублей. «Но все-таки супруга рассчитывает, что за такие деньги ее никто не купит. И кошка останется», — считает автор объявления.

Владелец британки отметил, что уже есть те, кто заинтересовался приобретением кошечки. Но «о цене пока не договорились, хотя торг уместен», сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ