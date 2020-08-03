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Новости мираОбщество

В России появились тропические постельные клопы

7info
Изображение Cicero7 с сайта Pixabay

В некоторых городах европейской части России  появились тропические постельные клопы. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. 

По данным ведомства, в мире представлено два вида постельных клопов –  Cimex lectularius, который встречается во многих странах с умеренным климатом, и Сimex hemipterus – тропический постельный клоп, обитающий в зоне тропических стран.

Раньше в центральной России второй вид клопов не встречался, теперь же эти насекомые появились и их численность растёт. При этом отличить их от «привычных» клопов могут только специалисты. 

О том, что в квартире или доме появились клопы, можно судить по наличию следов укусов после сна. Тропические клопы могут атаковать человека и днём. 

Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации для борьбы с клопами.

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