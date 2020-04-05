В России подсчитают число людей с иммунитетом к COVID-19

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Никита Брыкин
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире «России 1» о планах определить, сколько россиян уже получили иммунитет к коронавирусной инфекции.

«На следующей неделе регистрируем тест-систему, ее сделал «Вектор», она определяет антитела», — объяснила руководитель ведомства.

Попова уточнила, что исследование будет проведено в местах, где было широкое распространение инфекции, а также там, где вируса не было совсем. Для сбора и анализа данных по иммунитету россиян потребуется примерно 10 дней после начала проведения тестирования.

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