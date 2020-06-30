В России ожидается тёплый июль

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует тёплый июль. Об этом сообщает ТАСС.

По словам «главного синоптика» страны температура в среднем месяце лета будет соответствовать норме на всей территории России.

В западных регионах столбики термометра поднимутся даже выше нормы, в Поволжье в пределах нормы.

— В общем-то, если анализировать этот прогноз, можно говорить о том, что июль будет теплым практически повсеместно, — заявил Роман Вильфанд.