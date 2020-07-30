Четверг, 30 июля, 2020
21.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбществоПрокуратура поясняет

В России отменили индивидуальный знак «Инвалид» на автомобилях

7info 2

С 1 июля 2020 года на автомобилях отменяется индивидуальный знак «Инвалид». Приказ Минтруда России от 14.11.2019 № 724н «Об утверждении Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления этих сведений и о признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования» предусматривает новые правила для автомобилей, которыми управляют инвалиды, и автомобилей, которые перевозят инвалидов.

С 1 июля 2020 года опознавательные знаки «Инвалид» для индивидуального использования отменяются. Указанные знаки были введены 4 сентября 2018 года. Оформить подобные знаки можно было только в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы.

После отмены информация о транспортных средствах инвалидов будет размещаться в федеральном реестре инвалидов в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств.

Для включения автомобиля в федеральный реестр инвалиду (его представителю) необходимо подать заявление в Пенсионный фонд РФ через «личный кабинет» в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в электронном виде или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом предлагаются несколько способов обращения: через личный кабинет в ФГИС «Федеральный реестр инвалидов»; через портал Государственных услуг; через МФЦ.

Размещение сведений о транспортном средстве осуществляется Пенсионным фондом РФ по результатам проведения автоматической проверки указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 15 минут с момента регистрации заявления.

Любой инвалид может включить в реестр только 1 автомобиль, на котором он планирует передвигаться.

До 1 января 2021 года устанавливается переходный период, в течение которого инвалиду (его представителю) предоставляется возможность подачи заявления для размещения сведений о ТС в федеральном реестре инвалидов, а также допускается применение знака «Инвалид» для индивидуального использования.

Подготовлено прокурором Александро-Невского района Максимом Комягиным

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяДолжен ли магазин обслуживать покупателей за 5 минут до закрытия
Следующая статьяЕвралис Семанс. Французский подход к рязанским полям

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Назначена дата слушания по делу экс-мэра Рязани Сергея Карабасова

Новости Рязани
Предварительное слушание по делу бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова назначено на пятницу, 7 августа. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного...
Узнать больше

Выстрелы в центре Рязани безопасны

Новости Рязани
Два дня жители Советского района города Рязани жалуются на выстрелы, которые раздаются среди белого дня в самом центре города.  Корреспондент РИА “7 новостей” выяснил, что...
Узнать больше

Названа дата суда над Ефремовым

Новости Рязани
Первое заседания Пресненского суда Москвы, на котором дело актёра Михаила Ефремова начнут рассматривать по существу, пройдёт 5 августа. Об этом, со ссылкой...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Евралис Семанс. Французский подход к рязанским полям

Новости Рязани
В Рязанской области состоялся крупный агрофорум-выставка «День поля 2020». Это одно из наиболее значимых деловых событий в сельскохозяйственной отрасли региона. Впервые в...
Узнать больше

Карта фестиваля «Арт-Парк» в Рязани

Новости Рязани
Организаторы приготовили для жителей и гостей города несколько площадок разнообразной тематики. В том числе, на фестивале будет и площадка РИА «7 новостей».
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 29 июля

Новости Рязани
7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и Рязанской области за 29 июля.   В Рязанской...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Атом рядом

Акценты
С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Проект...
Узнать больше

Алексей Суздальницкий: Банк «Открытие» развиваем онлайн, становясь ближе к клиентам

Акценты
В пятницу, 24 июля, гостем РИА «7 новостей» стал управляющий рязанским отделением банка «Открытие» Алексей Суздальницкий. Он рассказал о новом офисе банка в Рязани, об актуальных продуктах и предложениях банка, а также об итогах работы за первое полугодие 2020 года.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+