В России отменили индивидуальный знак «Инвалид» на автомобилях

С 1 июля 2020 года на автомобилях отменяется индивидуальный знак «Инвалид». Приказ Минтруда России от 14.11.2019 № 724н «Об утверждении Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и предоставления этих сведений и о признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июля 2018 г. № 443н «Об утверждении Порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования» предусматривает новые правила для автомобилей, которыми управляют инвалиды, и автомобилей, которые перевозят инвалидов.

С 1 июля 2020 года опознавательные знаки «Инвалид» для индивидуального использования отменяются. Указанные знаки были введены 4 сентября 2018 года. Оформить подобные знаки можно было только в федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы.

После отмены информация о транспортных средствах инвалидов будет размещаться в федеральном реестре инвалидов в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств.

Для включения автомобиля в федеральный реестр инвалиду (его представителю) необходимо подать заявление в Пенсионный фонд РФ через «личный кабинет» в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов», с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в электронном виде или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом предлагаются несколько способов обращения: через личный кабинет в ФГИС «Федеральный реестр инвалидов»; через портал Государственных услуг; через МФЦ.

Размещение сведений о транспортном средстве осуществляется Пенсионным фондом РФ по результатам проведения автоматической проверки указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 15 минут с момента регистрации заявления.

Любой инвалид может включить в реестр только 1 автомобиль, на котором он планирует передвигаться.

До 1 января 2021 года устанавливается переходный период, в течение которого инвалиду (его представителю) предоставляется возможность подачи заявления для размещения сведений о ТС в федеральном реестре инвалидов, а также допускается применение знака «Инвалид» для индивидуального использования.

Подготовлено прокурором Александро-Невского района Максимом Комягиным