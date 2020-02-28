В России назвали регионы – лидеры по продаже алкоголя

В России перечислили регионы, которые являются лидерами по реализации алкогольной продукции. Информацию предоставил RT, ссылаясь на Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

За прошлый год больше всего алкопродуктов реализовали на территории Сахалинской области. На одного человека пришлось 11 литров спирта. На вторую строчку негативного рейтинга попала республика Коми. Ее показатели составили 10,6 литра спиртного на душу населения. Замыкает ТОП-3 Магаданская область, с 10,5 литра спирта на человека.

Лидерами в хорошем смысле по показателю продаж алкоголя стали Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Дагестан и Кабардино-Балкария, сообщает РЕН ТВ.