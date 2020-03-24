В России накрыли сеть торговцев краденными данными кредитных карт

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ФСБ сообщила, что в России задержана группа, в которую входят более 30 хакеров. Они продавали краденые банковские карты через 90 интернет-магазинов. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что группировка орудовала в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях. В этих субъектах прошли задержания.

По данным следствия, жертвами хакеров стали граждане различных государств. На их карты приобретались дорогостоящие товары в Сети. Интернет-магазины ликвидированы.

Среди задержанных не только россияне, но и граждане Украины и Литвы.