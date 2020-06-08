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В России могут изменить правила найма на работу

7info
Изображение Capri23auto с сайта Pixabay
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Власти России обсуждают возможность внести изменения в нормы найма на работу сотрудников. Об этом сообщают «Известия».

По данным СМИ, группа при администрации президента РФ рассматривает поправку, которая обяжет работодателей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам страны, а не иностранцам. 

Сейчас закон не обязывает этого делать, и по многим отраслям правила приёма на работу граждан и мигрантов почти не отличаются. Правда, есть квоты, которые определяют, сколько иностранцев может работать в различных сферах. В качестве примера «Известия» приводят строительство, где доля иностранных работников может составлять до 80%. А, например, в аптеках им работать не разрешено вообще.

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