В России хотят запретить вывоз пищевых отходов на свалки

В Госдуме предложили внести пищевые отходы в список запрещенных для захоронения на полигонах с 1 января 2022 года. Об этом говорится в письме депутата ГД Сергея Вострецова премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Копия документа есть в распоряжении «Известий».
Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы — по экологии и охране окружающей среды, а также в Счетной палате.
На смешанный мусор, который образует население, запрет распространяться не будет. В первую очередь он коснется юрлиц: невостребованные продуктовые товары в упаковках приравниваются к пищевым отходам, уточнил Сергей Вострецов.
«Запрет позволит создать в России систему использования продовольственных товаров. Производители должны будут учитывать реальные рыночные запросы. При образовании излишков они, а также ритейлеры и общепит будут передавать товары на благотворительность и продавать со скидками, а просроченные — направлять на переработку», — считает парламентарий.
Как писали «Известия», власти уже готовят льготы за фудшеринг — производители и ритейлеры смогут направлять на благотворительность без налогообложения 15–30% от общего товарооборота.
Подробнее читайте в материале «Известий»: Зерна без плевел: в ГД хотят запретить вывоз пищевого мусора на свалки
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