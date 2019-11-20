В РФ могут ввести единую комиссию за переводы с карт

Сотрудники Центрального Банка рассказали, что хотят снова обсудить вопрос размера комиссии за межбанковские переводы. Напомним, что ЦБ и ФАС еще в 2018 году желали уравнять комиссии за переводы между банками.

На данный момент регулятор ищет баланс по стоимости, а Федеральная антимонопольная служба призывает к диалогу. Так, Центробанк выступает за введение единой комиссии для совершения всех переводов.

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Если данная инициатива будет принята, размер комиссии будет устанавливаться самим банком. Сообщается, что тарифы могут равняться как 0 процентов, так и 0,2 процента. Однако он будет одинаковым для всех видов переводов, сообщает Спутник.