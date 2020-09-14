В пятизвездочном отеле Турции изнасиловали 15-летнюю россиянку

В турецком пятизвездочном отеле официант изнасиловал 15-летнюю девочку, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Hurriyet.

Россиянка приехала с родителями на отдых в Анталью. Официант, который работал в пятизвездочном отеле, где и остановилась семья, пробрался в номер к девушке и изнасиловал ее. Пострадавшая сообщила об инциденте в местную прокуратуру, после того как руководство отеля попыталось скрыть произошедшее и сохранить репутацию.

Генеральный менеджер отеля Фатма Доган рассказала, что сотрудник работает у них уже четыре года. Однажды официант увидел, как девушка целовалась с другим отдыхающим. После этого она подошла к сотруднику и попросила не говорить об увиденном родителям. Именно после этого разговора, по словам менеджера, и возникло обвинение.