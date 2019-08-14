В поисках 3-летнего Коли Бархатова участвуют около 600 человек

В Омской области второй день продолжаются поиски 3-летнего Коли Бархатова. Информация об этом появилась на сайте регионального УМВД.



Ребёнок потерялся в лесу около села Новологиново Большереченского района во вторник, 13 августа, пока его родственники собирали ягоды.



Сейчас в поисках ребёнка задействовано почти 600 человек. Это сотрудники полиции, Росгвардии, многочисленные волонтёры. Сообщается, что для поисков мальчика задействовали вертолёт с тепловизором, два частных самолёта. Работают кинологи с собаками, конники из числа местных жителей и волонтёров.



Поиски затруднены рельефом местности – там очень густой лес и болота.

